Традиционный новогодний фейерверк в Калуге 31 декабря запускали в небо над Театральной площадью. Красочное действо длилось более 5 минут. Видеозапись на Youtube выложил пользователь Карась Карасевич.

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