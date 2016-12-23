360 метров гирлянд украсили главную ёлку Калуги

На Театральной площади в Калуге завершаются работы по украшению главной ёлки города. Её монтаж, напомним, начался в минувшее воскресенье.
Эту ёлку для Калуги купили в прошлом году. Её высота – 22 метра.
- Украшают символ Нового года 360 метров светодиодных гирлянд, 108 штук белых кристаллов, 108 золотых и красных бус, состоящих из 1000 шаров, - рассказали в пятницу, 23 декабря, в пресс-службе городской управы.
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