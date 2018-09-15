Испугавшись за сына, женщина поверила мошеннику

Полиция Обнинска возбудила дело о мошенничестве.
Неизвестный мужчина позвонил жительнице наугограда и сообщил что ее сын совершил преступление и задержан, а для его освобождения необходимо внести некую сумму. В панике собрав деньги, женщина бросилась к банкомату, забыв связаться с сыном и узнать подробности.
Через некоторое время ситуация прояснилась, но часть денег была уже переведена на счет звонившего. Обманутая мать связалась с мошенником и попыталась вернуть 20 000 рублей, но в ответ услышала лишь оскорбления.
Полиция разыскивает подозреваемого, ведется расследование, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.
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