За день в Калуге дважды обокрали пенсионерок.

14.09.2018 15:20 315

Женщина, представившись работником газовых служб, предложила 89-летней пенсионерке проверить плиту нее дома на улице Отбойной. Осмотрев газовое оборудование, дама удалилась, прихватив из дома 52 000 рублей.

Второй случай произошел на улице Московской. К 87-летней бабушке подошли две незнакомые женщины и, назвав бабушку по имени, обрадовали пенсионерку известием, что руководство завода, где та раньше работала, передало с ними материальную помощь 1500 рублей. Попросив разменять пятитысячную купюру, женщины поднялись в квартиру, откуда впоследствии похитили 15 000 рублей и документы.

Полиция объявила розыск преступниц, сообщает пресс-центр УМВД Калуги.