Двое несовершеннолетних пострадали в авариях

14.09.2018 13:45 105

За минувшие сутки на дорогах Калужской области 7 человек получили травмы. Среди них двое детей.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили за 13 сентября 5608 нарушений Правил дорожного движения. В этот день 11 человек сели за руль пьяными, 30 водителей нарушили правила перевозки детей и почти полсотни автолюбителей попались на излишней любви к тонировке машины.

Также дорожные полицейские поймали 60 пешеходов-нарушителей, сообщил отдел пропаганды ГИБДД.