Двое несовершеннолетних пострадали в авариях

За минувшие сутки на дорогах Калужской области 7 человек получили травмы. Среди них двое детей.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили за 13 сентября 5608 нарушений Правил дорожного движения. В этот день 11 человек сели за руль пьяными, 30 водителей нарушили правила перевозки детей и почти полсотни автолюбителей попались на излишней любви к тонировке машины.
Также дорожные полицейские поймали 60 пешеходов-нарушителей, сообщил отдел пропаганды ГИБДД.
|
На переходе в Обнинске пострадал пешеход 14.09.2018 14:10
Обнинская полиция оштрафовала 11 торговцев-нелегалов 14.09.2018 14:08
Приставы навестили злостных алиментщиков 14.09.2018 12:30
В Калуге стартовал отопительный сезон 14.09.2018 12:18
Жители Обнинска жалуются президенту на городскую медицину 14.09.2018 12:09
В Калуге дорожная полиция дежурит у школ 14.09.2018 10:45
В Медынском районе взбесилась енотовидная собака 14.09.2018 10:32
Житель Сухиничей за один день отличился дважды 14.09.2018 10:28
В субботу в центре Калуги ограничат движение 14.09.2018 09:40
Вор прятал антикварные иконы в гараже 14.09.2018 08:13
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: