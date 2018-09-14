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Калужанка обокрала родную фирму почти на 900 тысяч

14.09.2018 08:04 2 881
Калужанка обокрала родную фирму почти на 900 тысяч

В калужской фирме обнаружили крупную недостачу.

Вскоре следователи установили личность расхитителя средств компании: им оказалась 25-летняя калужанка, занимающая должность управляющего офисом продаж. Пользуясь служебным положением, девушка самовольно забирала деньги из кассы, а в бухгалтерию головного офиса отправляла липовые отчеты. Всего компания потеряла 895 545 рублей.

Уголовное дело бывшей управляющей передано в суд, за хищение средств в особо крупном размере ей грозит шесть лет тюрьмы. Кроме того, фирма настаивает на возмещении ущерба, сообщает пресс-служба калужского управления МВД.


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