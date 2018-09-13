Разъяренный ревнивец убил и себя и сожительницу

13.09.2018 15:45 220

Следователи прекратили дело об убийстве женщины в связи с самоубийством обвиняемого, сообщила пресс-служба следственного комитета области.

19 июня 40-летний житель села Восход Жуковского района, будучи пьяным, зашел навестить знакомую, в гостях у которой застал свою сожительницу. Внезапно разгорелся конфликт: мужчина приревновал женщину и накинулся на нее с ножом, Затем разъяренный мужчина нанес себе ножевые раны. От полученных ран оба участника конфликта погибли на месте.