Разъяренный ревнивец убил и себя и сожительницу

Следователи прекратили дело об убийстве женщины в связи с самоубийством обвиняемого, сообщила пресс-служба следственного комитета области.
19 июня 40-летний житель села Восход Жуковского района, будучи пьяным, зашел навестить знакомую, в гостях у которой застал свою сожительницу. Внезапно разгорелся конфликт: мужчина приревновал женщину и накинулся на нее с ножом, Затем разъяренный мужчина нанес себе ножевые раны. От полученных ран оба участника конфликта погибли на месте.
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