Автолюбителем с поддельной справкой займутся психиатры

13.09.2018 11:13 243

Калужанин, имеющий противопоказания врача-психиатра на право управления автомобилем, купил через интернет поддельную медицинскую справку.

В МРЭО ГИБДД Калуги, куда обратился мужчина для получения водительских прав, липовую справку быстро распознали.

Полиция завела уголовное дело по факту использования подложного документа и передала его в суд, который приговорил горе-автолюбителя к принудительному психиатрическому лечению, сообщает пресс-служба калужской прокуратуры.