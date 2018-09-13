Хозяйку запущенного участка оштрафовали на 40 тысяч

В отношении жительницы Дзержинского района Калужской области инспектором Управления Россельхознадзора было выписано четыре предписания об устранении нарушений.
Однако, проверив их исполнение, специалисты ведомства обнаружили, что гражданка не проводила необходимых мероприятий по защите своего участка площадью 35,4 гектара от зарастания сорняками и кустарниками.
За невыполнение предписаний нарушительнице назначен административный штраф на сумму 40 000 рублей, сообщает пресс-служба Управления.
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