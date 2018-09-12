Мнимый строитель обманул калужан больше чем на полмиллиона

12.09.2018 08:53 748

Калужские полицейские задержали мошенника. 31-летний калужанин, выдавая себя за мастера строительных работ, получал от доверчивых заказчиков предоплату на закупку стройматериалов для установки заборов и навесов и пропадал из вида.

10 обманутых граждан заплатили мошеннику в общей сложности более 556 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.