Обнинские военкомы ищут уклонистов

12.09.2018 08:14 240

В Обнинске готовятся к осеннему призыву. 85 молодых жителей наукограда пойдут служить в Российские войска этой осенью, сообщает пресс-служба обнинской администрации.

По итогам прошедшего весной призыва военкомы насчитали 105 уклонистов: 70 из них обнинцы и 35 иногородних. Военкомат совместно с полицией ведет работу по выявлению этих граждан: больше половины из них уже найдены.