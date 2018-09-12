ВАЗ врезался в грузовик на Грабцевском шоссе

12.09.2018 08:05 582

Информация о тяжести полученных им травм и обстоятельства аварии уточняются, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На улице Грабцевское шоссе столкнулись автомобиль ВАЗ-2113 и грузовик «Скания». В столкновении пострадал водитель автомобиля ВАЗ, ему оказали медицинскую помощь.

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