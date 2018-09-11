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Школьную думу изберут в Калуге

11.09.2018 13:50 3 242
Школьную думу изберут в Калуге

В Калуге решено воссоздать школьную думу, существовавшую на протяжении пяти лет.

В состав думы планируется ввести учеников 9 – 11 классов, выбирать которых будут сами школьники. По мнению чиновников, выборы в школьную думу будут способствовать повышению правовой культуры учащихся и позволят им лучше понять основы избирательной системы. 

Школьная дума станет молодёжной экспертной площадкой для обсуждения вопросов городской жизни и молодёжной политики, считает пресс-служба городской думы.


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