Снаряд времен войны изъяли у жителя Козельска

11.09.2018 12:10 299

Территориальным ОВД возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов, наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до четырех лет, сообщает пресс-служба ведомства.

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