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Аферист пытался заработать 360 рублей на памяти фронтовика

11.09.2018 19:00 0 210
Аферист пытался заработать 360 рублей на памяти фронтовика

Жительница Обнинска разоблачила телефонного мошенника.

Разыскивая своего деда, пропавшего без вести на войне, женщина оставила заявку на сайте «Жди меня», указав свои данные.

Некий «волонтер поискового отряда» из Орловской области, позвонил ей, сообщив, что останки бойца найдены: личность его установили по жетону, а документы хранятся в местном военкомате.

Звонивший попросил положить ему на телефон 360 рублей, пояснив, что деньги пойдут сотруднику военкомата за документы и фотографии. На вопрос об адресе, мужчина назвал несуществующий поселок и пропал.

Как сообщает новостной портал Obninsk.name, аферист мог звонить из тюрьмы, поэтому он предложил положить ему деньги на телефон, а не на карту.


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