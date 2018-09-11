Мошенник полгода пользовался краденой банковской картой

11.09.2018 08:49 421

Жительница Людиново заметила пропажу банковской карты. Получив новую, женщина обнаружила, что деньги со счета исчезли.

Полиция разыскала мужчину, совершавшего операции с пропавшей картой: им оказался приятель сына потерпевшей. Как оказалось, парень выкрал у матери банковскую карту и уехал с другом на заработки в Москву. По окончании трудовой вахты приятель сына оставил карту у себя, зарегистрировал её через так называемую «серую» сим-карту на свое имя и получил доступ к деньгам на счете. С января по август мужчина обналичил около 150 000 рублей.

Предприимчивому приятелю светит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.