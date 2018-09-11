Людиновец ограбил девушку после того, как она его отшила

11.09.2018 08:20 423

Возвращаясь домой, девушка отклонила предложение мужчины, предложившего покататься по ночному городу. Обиженный кавалер вырвал у неё из рук сумку и уехал.

Жертва грабежа вызвонила своего жениха и решила самостоятельно отыскать похищенное. Вскоре пара обнаружила знакомую машину, на заднем сидении которой лежала украденная сумка. Водитель продолжал попытки познакомиться с дамами и не заметил, как хозяйка вернула свое имущество. Радость была недолгой – кошелька в сумке не оказалось.

Полицейские задержали грабителя и возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба областного УМВД. Вору-ловеласу светит до четырех лет тюрьмы.