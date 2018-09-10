Улица Беговая в Анненках на 3 дня станет односторонней

10.09.2018 15:32 66

Схема движения в Анненках изменится на время проведения сельскохозяйственной ярмарки «Золотая осень». На улицу Беговую можно будет въехать только со стороны перекрестка с улицей Вишневского.

Справа на въезде организуют парковку для автомобилей.

Выехать по Беговой можно будет в сторону Калуги либо у ресторана, либо дальше за стадионом.

Схема движения будет действовать с 14 по 16 сентября.