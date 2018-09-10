Бывшая жена сдала инструменты и запчасти экс-супруга и его друга в металлолом

10.09.2018 14:36 587

Житель Ферзиковского района занимался ремонтом машины во дворе частного дома своего приятеля. На несколько дней мужчина оставил под навесом без присмотра снятый с автомашины двигатель, головку блока цилиндров, генератор и коленчатый вал.

В этом же частном доме жила бывшая жена приятеля. Она приехала домой на такси, и, так как у нее не было денег, отдала таксисту двигатель за 500 рублей. Через несколько дней дама сдала в металлолом и остальные автозапчасти. Получила с них всего 750 рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Затем женщина взяла принадлежащие бывшему супругу самовар с чайником, электрическую швейную машинку, механическую швейную машинку, электрический лобзик, бензопилу и тоже сдала в металлолом.

Супруг с товарищем написали заявления в полицию. Украденные вещи были найдены, изъяты и возвращены хозяевам. Женщину будут судить за кражу.