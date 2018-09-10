Нарушителей в нацпарке начали ловить с помощью фотоловушек

10.09.2018 12:19 630

В борьбе с нарушителями, приезжающими отдыхать на природу на машинах, в нацпарке «Угра» начали использовать фотоловушки. Номер автомобиля фиксируется и отправляется в ГИБДД, где пробивается по базам. Владельца авто штрафуют.

Ездить в водоохранной зоне — 200 метров у каждой реки и озера - в особой природной зоне можно только по твердой дороге. Но любителей отдыха запрет не останавливает. Как не мешают проезду нарушителей и предупредительные знаки, и шлагбаумы, жалуются сотрудники природной территории на официальном сайте.

Езда и стоянка машин вне дорог общего пользования самые распространенные нарушения в нацпарке.