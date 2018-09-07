В области по прежнему самый дешевый бензин

Правительство Калуги промониторило цены на продовольственные товары и топливо.
По сообщению пресс-службы ведомства, с 29 августа по 5 сентября в магазинах цены выросли на мясо кур, сыр, сахар, капусту. Подешевело молоко, масло сливочное, сметана, и овощи.
Среди соседних областных центров в Калуге самые дешевые куриные яйца, сахар, печенье, соль, мука, пшено, капуста и яблоки. Максимальные цены установлены на рыбу, масло сливочное и подсолнечное, а так же молоко.
На рынке нефтепродуктов цены не изменились: Калужская область по-прежнему занимает лидирующие позиции по бензину (41,48 руб./л) и дизельному топливу (42,06 руб./л). Цены на данные виды топлива остаются самыми низкими в ЦФО.
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