Бизнесмена накажут за найм чиновника

Прокуратура Ферзиковского района привлекла к суду предпринимателя, принявшего на работу главу местной администрации.
Согласно закону «О противодействии коррупции», бизнесмен был обязан в 10-дневный срок сообщить в администрацию о заключении трудового договора с ее служащим. Наниматель проигнорировал законодательство и сообщать в орган власти о своих действиях не стал.
По сообщению пресс-службы прокуратуры, нарушителя закона накажут штрафом.
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