Бизнесмена накажут за найм чиновника

07.09.2018 11:33 337

Прокуратура Ферзиковского района привлекла к суду предпринимателя, принявшего на работу главу местной администрации.

Согласно закону «О противодействии коррупции», бизнесмен был обязан в 10-дневный срок сообщить в администрацию о заключении трудового договора с ее служащим. Наниматель проигнорировал законодательство и сообщать в орган власти о своих действиях не стал.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, нарушителя закона накажут штрафом.