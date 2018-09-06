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Металлические ворота украли на козельской ферме

06.09.2018 10:30 2 422
Металлические ворота украли на козельской ферме

Четверо жителей Козельского района украли старые металлические ворота на старой молочной ферме около деревни Потросово. Сообщники стащили три створки, весящие 312 кг, загрузили их в кузов грузовой «Газели» и сдали в металлолом. Выручили 3,4 тысячи рублей.

На следующий день местные жители решили продолжить разбирать ферму. На этот раз они уложили в кузов элементы металлических конструкций весом 300 кг, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Когда они загружали металл, это заметил местный сторож и вызвал полицию.

Все украденное вернули хозяину фермы.


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