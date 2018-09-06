Металлические ворота украли на козельской ферме

06.09.2018 10:30 422

Четверо жителей Козельского района украли старые металлические ворота на старой молочной ферме около деревни Потросово. Сообщники стащили три створки, весящие 312 кг, загрузили их в кузов грузовой «Газели» и сдали в металлолом. Выручили 3,4 тысячи рублей.

На следующий день местные жители решили продолжить разбирать ферму. На этот раз они уложили в кузов элементы металлических конструкций весом 300 кг, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Когда они загружали металл, это заметил местный сторож и вызвал полицию.

Все украденное вернули хозяину фермы.