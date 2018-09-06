Рулоны соломы сгорели в перемышльских Горках

06.09.2018 08:19 588

Рулоны соломы загорелись на поле в трех километрах от деревни Горки Пермышльского района в среду, 5 сентября, после обеда.

Пожар потушили силами одной команды спасателей — 4 человека и спецмашина, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Судя по фото, солома сгорела полностью.

Причины пожара выясняет инспектор госпожнадзора.