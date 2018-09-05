Три человека вновь пострадали на калужских дорогах

05.09.2018 13:02 286

Второй день подряд калужских водителей преследует тройка. Во вторник, 4 сентября, как и в понедельник произошло 3 ДТП. Вновь пострадали 3 человека, но, к счастью, никто не погиб.

ДТП с материальным ущербом зарегистрировано 47, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Инспекторы оштрафовали 7383 нарушителя правил дорожного движения. Среди них — 54 пешехода и 9 водителей, которые были нетрезвы или отказались от освидетельствования.