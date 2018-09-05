Четыре машины столкнулись на светофоре на Правом

05.09.2018 09:48 962

Автомобили столкнулись у светофора на въезде на Гагаринский мост во вторник в 15:20.

Молодая женщина за рулем Toyota не соблюдала безопасную дистанцию и врезалась в ехавшую впереди Audi. «Ауди» столкнулась с Ford, тот в свою очередь «догнал» Skoda, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате в «паровозике» пострадала только управлявшая «Фордом» женщина, у нее ушиб грудной клетки.

Как жаловались пользователи соцсетей, выезд с Правого берега был серьезно затруднен.