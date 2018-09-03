Водитель на «Хонде» догнал фуру

03.09.2018 14:33 263

Водитель на автомобиле «Хонда» догнал ехавший впереди автомобиль МАН с полуприцепом. Столкновение произошло в воскресенье, 2 сентября, в 21:10 на 96-м километре трассы А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль».

ДТП случилось из-за того, что мужчина не правильно выбрал дистанцию до ехавшей впереди фуры, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате водитель легковушки госпитализирован с травмой колена.