Ответы на вопросы горожан выбила прокуратура

31.08.2018 07:00 656

Прокурор района привлек директора МУП «Благоустройство» к дисциплинарной ответственности, наказав устранить нарушения. Все горожане, обращавшиеся с вопросами в МУП, получили письменные ответы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Районная прокуратура провела проверку, выяснив, что обращения жителей города остались без надлежащего ответа, что является прямым нарушением законодательства РФ.

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