За прошедшие сутки на дорогах области никто не погиб

30.08.2018 11:55 174

10 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, 30 попались на любви к излишней тонировке, а 41 водитель нарушил правила перевозки детей.

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