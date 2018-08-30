Обнинские пенсионеры за неделю освоили компьютер

30.08.2018 07:00 315

25 выпускников-пенсионеров получили сегодня сертификаты из рук преподавателей, педагогов Российской академии народного хозяйства.



Обучение пенсионеров было организовано Пенсионным Фондом РФ и Министерством труда и социальной политики, сообщает новостной портал Obninsk.name. За одну неделю обучения пожилые люди получили достаточные знания, чтобы овладеть компьютером.