Калужанин в ярости 35 раз проткнул друга ножом

27.08.2018 13:08 1137

46-летнего калужанина признали виновным в убийстве приятеля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре прошлого года мужчины сначала мирно выпивали, но потом поссорились. Калужанин схватил нож и начал им бить друга. Он нанес не менее 35 ударов в жизненно-важные органы. От полученных ранений пострадавший скончался.

Мужчину за убийство приговорили к 9 годам и 6 месяцам колонии строго режима. Приговор пока не вступил в силу.