В воскресенье Автомобильный проезд закроют для автомобилистов

25.08.2018 12:00 390

В воскресенье,26 августа, с 19.00 25.08.2018 до 08.00 будет полностью перекрыто движение транспорта по 2-му Автомобильному проезду в районе железнодорожного переезда для проведения ремонтных работ по замене шпал и резинокордового покрытия ж/д переезда.

Администрация города просит автолюбителей быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.