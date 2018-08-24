В троллейбусе опять уронили бабушку

24.08.2018 16:00 457

Вчера в центре Калуги, в районе дома №6 по улице Рылеева произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель троллейбуса, женщина 1983 года рождения, поворачивая с улицы Труда в сторону Огарева, совершила резкий маневр, в результате которого пострадала пожилая пассажирка.

От резкого толчка бабушка 82-х лет, ехавшая стоя, упала, получив серьезную травму. С ушибом грудной клетки пенсионерку доставили в больницу, сообщает УМВД по Калужской области.