39 тысяч заплатил должник, спасая свой грузовик из под ареста

24.08.2018 12:00 421

Судебные приставы вынудили 52-летнего жителя Кирова оплатить 39 тысяч рублей задолженности по налогам и кредиту, арестовав принадлежащий ему КамАЗ.

Ранее к неплательщику безуспешно применялись разные меры: запрет на выезд из страны, арест банковских счетов, запрет регистрационных действий с автомобилем.

Вскоре в ходе одного из рейдов по неплательщикам судебные приставы приехали к должнику и обнаружили припаркованный у дома КамАЗ. Транспортное средство было немедленно арестовано.

Перспектива расстаться с дорогим сердцу грузовиком побудила должника в три дня погасить задолженность.