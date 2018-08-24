50 тысяч заплатит доносчик за ложное обвинение

24.08.2018 11:45 919

Дзержинским районным судом 61-летний москвич осужден за ложный донос о преступлении.

11 августа 2017 года в деревне Синявино Медынского района мужчина передал своим знакомым автомобиль марки «Форд Фьюжен» для поездки в магазин. По дороге в магазин, водитель, в состоянии сильного опьянения, был остановлен сотрудниками ГИБДД.

С целью уклонения от административной ответственности за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, хозяин машины совершил заведомо ложный донос о совершенном преступлении, заявив об угоне.

За ложный донос хозяин машины был оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.