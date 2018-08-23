В центре Калуги сгорела квартира

23.08.2018 12:29 398

Сегодня,23.08.2018 года, в 10 часов 50 минут спасателям МЧС России по Калужской области поступило сообщение о пожаре на улице Ленина в Калуге.

В центре города загорелась квартира.

Пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ведомства. Информация о причинах пожара пока уточняется.