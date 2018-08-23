7 человек потрадали на дорогах области за сутки

За прошедшие сутки на дорогах Калужской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает отдел пропаганды регионального ГИБДД.
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1239 нарушений Правил дорожного движения, поймано 11 нетрезвых водителей, и 44 пешехода-нарушителя.
23 водителя будут оштрафованы за нарушения правил перевозки детей, а 31 за любовь к излишней тонировке стекол.
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