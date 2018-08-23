Любитель «клубнички» стал жертвой мошенников

23.08.2018 08:30 1624

Калужанин решил разнообразить свой досуг с помощью интернет-сайта интимных услуг.

Выбрав даму по вкусу и совершив он-лайн платеж, мужчина с нетерпением ожидал встречи, но избранница на свидание не явилась, лишив его таким образом не только надежд на приятный вечер, но и значительной суммы денег. Обманутый любитель «клубнички» обратился в полицию.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска устанавливаются личности мошенников. По предварительной информации, сетевой адрес, под которым зарегистрирован указанный портал, был создан в другом регионе, сообщает региональная пресс-служба УМВД России.