Обнинские регбисты-любители заняли третье место из четырех

21.08.2018 20:50 233

Обнинские регбисты стали третьими на втором этапе Любительской лиги ЦФО по регби-7, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

В соревнованиях участвовали 4 команды из Обнинска, Тулы, Рязани и Можайска. Победили спортсмены из Рязани.

По итогам двух этапов лидируют рязанские регбисты, на втором месте — обнинские.

Спортсменам предстоит сражаться еще в двух этапах лиги.