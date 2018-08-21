Тюменский юноша платил в Калуге фальшивками

21.08.2018 19:00 755

Десяток фальшивых пятитысячных купюр сбыл в магазинах Калуги 19-летний юноша из Тюмени, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Как правило, он покупал недорогой товар в сетевых магазинах и платил фальшивками. В обмен молодой человек получал настоящие деньги. Подделки тюменец приобрел через Интернет.

Кроме Калуги, приезжий расплачивался фальшивками в Туле. По версии полицейских там он сбыл пять поддельных пятитысячных купюр.