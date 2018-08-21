Калужский банк оштрафовали за то, что не пашет и не сеет

21.08.2018 13:21 2463

Проверка Россельхознадзора показала, что один из калужских банков не следит за своим участком в 463 га в Козельском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

Сельскохозяйственные угодья не обрабатываются, а вместо этого зарастают сорными растениями, деревьями и кустарниками.

За запустение на полях банк оштрафован на 400 тысяч рублей.