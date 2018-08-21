Администрацию Людиновского района заставили поставить шлагбаумы в лесу

21.08.2018 12:50 771

Администрация Людиновского района разработала противопожарные мероприятия в городских лесах, но сделал не все, что запланировала. Сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Так, в лесах не установили шлагбаумы и не организовали преграды, ограничивающие доступ в леса для граждан. Это должно было обеспечить пожарную безопасность. Также не построили и не реконструировали пункты для хранения противопожарного инвентаря. Не благоустроили зоны отдыха.

По требованию прокуратуры все нарушения устранены.