В Обнинске началась проверка безопасности пассажиров

20.08.2018 21:00 542

С 18 августа в Обнинске идетоперация «Пристегни ремень», а с 20-го – началась операция «Автобус». В ходе них инспекторы ГИБДД проверят соблюдаются ли водителями и пассажирами правила правила перевозки людей, особенно детей, в личных автомобилях и общественном транспорте.

Как сообщил новостному порталу Obninsk.name старший инспектор исполнения административного законодательства ГИБДД по городу Обнинску, нарушений хватает. В легковушках взрослые часто не пристегивают ни себя, ни детей, в автобусах и маршрутках пассажиры норовят проехать стоя, что не всегда предусмотрено конструкцией общественного транспорта.



В эти дни экипажи ГИБДД дежурят в местах скопления детворы: около учебных заведений и торговых центров.