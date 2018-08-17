Небезопасные котельные и газопроводы нашли в Кирове

17.08.2018 15:42 140

На двух кировских организациях, эксплуатирующих котельные и сети газораспределения, нашли нарушения во время проверки, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

На эксплуатирующем котельные ООО «Региональная теплогенерирующая компания №3» не провели испытания и наладку измерительных приборов. Не разработали полностью необходимые документы.

Эксплуатирующая сети газораспределения ООО «Центр – Керамика» пользовалась газопроводом без лицензии.

Виновных в нарушениях оштрафовали на 40 тысяч рублей