Цены на еду практически стабилизировались в Калужской области

17.08.2018 10:45 204

За минувшую неделю стоимость продуктов в магазинах федеральных сетей практически не изменилась, сообщила пресс-служба областного правительства.

Подорожало только растительное масло — на 1,2%. Подешевели:

репчатый лук — на 2,7%,

томаты — на 4,9%

виноград – на 3,3%.

В Калужской области самые дешевые по сравнению с соседними регионами куриные яйца, сахар-песок, печенье, соль, мука, пшено и яблоки. Самые дорогие — мясные консервы, мороженная рыба, масло как сливочное, так и подсолнечное, молоко и помидоры.