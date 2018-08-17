Цены на еду практически стабилизировались в Калужской области

За минувшую неделю стоимость продуктов в магазинах федеральных сетей практически не изменилась, сообщила пресс-служба областного правительства.
Подорожало только растительное масло — на 1,2%. Подешевели:
В Калужской области самые дешевые по сравнению с соседними регионами куриные яйца, сахар-песок, печенье, соль, мука, пшено и яблоки. Самые дорогие — мясные консервы, мороженная рыба, масло как сливочное, так и подсолнечное, молоко и помидоры.
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