Житель Малоярославца «прописал» у себя больше полусотни мигрантов

Житель Малоярославца с апреля по июнь этого года фиктивно зарегистрировал у себя 56 приезжих, сообщила пресс-служба областного УМВД.
Мужчина за деньги ставил на учет у себя дома всех, кто его просил об этом. Так он решил поправить сложное материальное положение. Жилье мигрантам он предоставлять, естественно, не собирался.
Преступление обнаружили сотрудники отдела по вопросам миграции во время регулярного мониторинга. Жителю Малоярославца грозит до трех лет заключения.
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