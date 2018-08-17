Предприятие оштрафовали за нанятого «в тихую» пристава

17.08.2018 08:00 175

ООО «Агроторг» наняло бывшего судебного пристава, женщину назначили заместителем директора, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

При этом, в нарушение закона «о противодействии коррупции», бывшим работодателям пристава не сообщили о ее новом месте работы.

В итоге должностное лицо, нанявшее женщину на работу, оштрафовали на 20 тысяч рублей.