120 тысяч заплатила компания за найм бывшего инспектора ГИБДД на работу

16.08.2018 08:00 547

Муниципальное предприятие города «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» приняло на должность ведущего юрисконсульта бывшего инспектора ДПС ГИБДД, заключив с ним трудовой договор.

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» информация о трудоустройстве гражданина в Управление МВД России по Калужской области предприятием не направлялась, соответственно бывший государственный служащий был принят на работу незаконно.

Постановлением суда юридическое лицо и директор компании признаны виновными в совершении административного правонарушения и оштрафованы на сумму 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.