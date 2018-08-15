Три женщины пострадали в аварии в Обнинске

15.08.2018 13:00 538

Во вторник, 14 августа, в Обнинске на улице К. Леонова произошла авария.

Водитель автомобиля «УАЗ Патриот», выезжая из жилой зоны на дорогу «Малоярославец – Боровск – Кривское - Обнинск», поворачивал налево и не пропустил автомобиль «Мицубиси».

На момент столкновения в салоне «Мицубиси» находилось три женщины: водитель и пассажирки. Все они пострадали в результате аварии, сообщает ОМВД России по г. Обнинску.