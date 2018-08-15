Суд заставил мать поделиться с детьми квартирой

Прокуратура Журовского района защитила жилищные права детей.
Жительница Обнинска приобрела квартиру, использовав средства материнского капитала, и оформила ее на себя, проигнорировав законные права своих детей на долевую собственность. В настоящее время женщина с детьми не проживает, так как по суду лишена родительских прав.
Обнинским городским судом вынесено решение, которым единоличное право собственности женщины на жилое помещение прекращено, а квартира разделена между ней и двумя детьми по 1/3 доли в праве собственности у каждого.
Исполнение решения суда контролирует прокуратура, сообщила пресс-служба ведомства.
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